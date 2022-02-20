Шарипзянов — о поражении в финале Олимпиады: на душе сейчас пустота. Ничего хорошего

Защитник сборной России по хоккею Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение команды в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией со счётом 1:2.

«Что на душе сейчас? Пустота. Ничего хорошего. Они забили на один гол больше, чем мы. Вы сами всё видели. Забили два рабочих гола, такие шайбы приносят чемпионство. Поздравляю финнов с победой. Чего не хватило? Одного гола, как бы банально это не звучало. Всё равно завоевали медаль? Да, но будем вспомнить этот матч, упустили хороший шанс.

Почему не можем обыграть финнов? Они всегда системно играют, одинаково. Это работает. Мы тоже играли системно. Мне нечего больше сказать», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.