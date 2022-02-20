Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная России по хоккею во второй раз в истории потерпела поражение в финале Олимпиады

Сборная России по хоккею во второй раз в истории потерпела поражение в финале Олимпиады
Комментарии

В Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпиады.

Сборная России во второй раз в истории потерпела поражение в финале Олимпийских игр. На Олимпиаде-1998 в Нагано (Япония) россияне в финале с минимальным счётом уступили Чехии (0:1).

Напомним, по пути к финалу сборная России на групповом этапе сначала переиграла Швейцарию (1:0), потом одолела Данию (2:0), а в заключительном матче уступила Чехии (5:6 ОТ). В четвертьфинале подопечные Алексея Жамнова во второй раз победили датчан. В полуфинале сборная России в серии буллитов сломила сопротивление Швеции (2:1 Б).

Выиграй хоккейный свитер сборной России в нашем «телеграме». Жми и участвуй!

Решающий матч России на Олимпиаде. Наши проиграли финнам и остались с серебром Решающий матч России на Олимпиаде. Наши проиграли финнам и остались с серебром
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022