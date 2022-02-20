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Мостовой — о серебре в хоккее: для России это не позор — наш уровень

Мостовой — о серебре в хоккее: для России это не позор — наш уровень
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией. Россияне уступили со счётом 1:2.

«Сначала не хотел смотреть финал на фарт, но внутри всё кипело — решил включить. Надо поздравить Финляндию — они молодцы. Ещё в самом начале турнира я говорил, что без НХЛ будет не очень. Многие смотрели хоккейный турнир со скептическим настроением. Шанс выиграть золото.

Для России это не трагедия и не позор. Наш уровень. Хорошее серебро, но финны были сильнее. Они молодцы. Нам не хватило фарта, который был со шведами и датчанами», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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