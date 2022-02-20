Ковальчук рассказал, что будет ходатайствовать, чтобы запасным игрокам вручили медали ОИ

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук ответил на вопрос об олимпийских медалях для запасных игроков.

«Обязательно буду ходатайствовать, для вручения медалей запасным игрокам. Все ребята поучаствовали в создании атмосферы, запасные вообще были одними из самых важных людей, они приезжали даже на тренировки по желанию, все были здесь, поддерживали искренне.

Входит ли Кузьменко в их число? Конечно, входит», – передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, по ходу турнира форвард Андрей Кузьменко покинул расположение сборной России из-за травмы, однако позднее хоккеист провёл несколько матчей за СКА в товарищеском турнире.

на Олимпиаде до финала россияне проиграли только один матч — в третьем туре группового этапа, досрочно обеспечив себе первое место в квартете.