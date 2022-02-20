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Ковальчук рассказал, что будет ходатайствовать, чтобы запасным игрокам вручили медали ОИ

Ковальчук рассказал, что будет ходатайствовать, чтобы запасным игрокам вручили медали ОИ
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Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук ответил на вопрос об олимпийских медалях для запасных игроков.

«Обязательно буду ходатайствовать, для вручения медалей запасным игрокам. Все ребята поучаствовали в создании атмосферы, запасные вообще были одними из самых важных людей, они приезжали даже на тренировки по желанию, все были здесь, поддерживали искренне.

Входит ли Кузьменко в их число? Конечно, входит», – передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, по ходу турнира форвард Андрей Кузьменко покинул расположение сборной России из-за травмы, однако позднее хоккеист провёл несколько матчей за СКА в товарищеском турнире.

на Олимпиаде до финала россияне проиграли только один матч — в третьем туре группового этапа, досрочно обеспечив себе первое место в квартете.

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