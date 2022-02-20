В Хельсинки болельщики празднуют победу финских хоккеистов на Олимпиаде. Видео

Сегодня, 20 февраля, в Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Финны одержали победу со счётом 2:1, завоевав первые в истории страны золотые медали олимпийского хоккейного турнира.
На улицы столицы Финляндии (Хельсинки) вышли болельщики и устроили в городе настоящий праздник с песнями и танцами.
Напомним, сборная Финляндии не проиграла ни одного матча на турнире, выиграв в трёх матчах на групповом этапе и в трёх в плей-офф. В финальной встрече финны уступали после первого периода со счётом 0:1, но забросили по шайбе во второй и третьей двадцатиминутках и одержали победу.
Ранее Финляндия дважды становилась серебряным призёром Олимпиады и четырежды – бронзовым.
- 20 февраля 2022
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