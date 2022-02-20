«Питтсбург» провёл церемонию чествования Кросби. Малкин принял участие

«Питтсбург Пингвинз» перед встречей с «Каролиной Харрикейнз» провёл церемонию чествования капитана команды Сидни Кросби. 16 февраля нападающий забросил свою 500-ю шайбу в карьере в НХЛ.

Кросби вручили золотую клюшку и табличку в память о 500 голах. В церемонии принял участие российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Напомним, в ночь с 15 на 15 февраля в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 5:4.



На 17-й минуте первого периода вторую шайбу «Питтсбурга» с передачи Евгения Малкина забросил капитан «пингвинов» Сидни Кросби. Для канадца эта шайба стала 500-й в карьере в НХЛ. Кросби провёл 1077 матчей в карьере, помимо 500 заброшенных шайб, на его счету 870 голевых передач. Нападающий «Пингвинз» дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/2006, этот сезон является для него 17-м в лиге.