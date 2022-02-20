Стала известна сумма, которую сборная Финляндии по хоккею получит за победу на Олимпиаде

Стала известна предположительная сумма, которую сборная Финляндии по хоккею получит за победу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Так называемый олимпийский взнос выплачивается полностью или наполовину. Таким образом, бонус, который игроки получают через федерацию, зависит не только от цвета медали, но и от этой компенсации от МОК.
Спортсмены также получают бонусы за медали от Олимпийского комитета Финляндии. В индивидуальных видах спорта и связанных с ними командных соревнованиях это стоит € 50 тыс. за золото, € 30 тыс. за серебро и € 20 тыс. за бронзу. Суммы распределяются между спортсменами.
В хоккее бонусы составляют € 100 тыс. за золото, € 60 тыс. за серебро и € 40 тыс. за бронзу.
Таким образом, «львы» после победы получат € 100 тыс.», — говорится в сообщении Iltalehti.
- 20 февраля 2022
-
23:57
-
23:38
-
23:13
-
22:58
-
22:36
-
22:13
-
21:58
-
21:46
-
21:21
-
20:56
-
20:38
-
20:10
-
19:45
-
19:37
-
19:22
-
19:00
-
18:45
-
18:29
-
18:14
-
17:51
-
17:30
-
17:25
-
16:57
-
16:52
-
16:19
-
15:44
-
15:36
-
15:14
-
14:51
-
14:47
-
14:42
-
14:37
-
14:21
-
14:11
-
13:49