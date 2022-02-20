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Стала известна сумма, которую сборная Финляндии по хоккею получит за победу на Олимпиаде

Стала известна сумма, которую сборная Финляндии по хоккею получит за победу на Олимпиаде
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Стала известна предположительная сумма, которую сборная Финляндии по хоккею получит за победу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Так называемый олимпийский взнос выплачивается полностью или наполовину. Таким образом, бонус, который игроки получают через федерацию, зависит не только от цвета медали, но и от этой компенсации от МОК.

Спортсмены также получают бонусы за медали от Олимпийского комитета Финляндии. В индивидуальных видах спорта и связанных с ними командных соревнованиях это стоит € 50 тыс. за золото, € 30 тыс. за серебро и € 20 тыс. за бронзу. Суммы распределяются между спортсменами.

В хоккее бонусы составляют € 100 тыс. за золото, € 60 тыс. за серебро и € 40 тыс. за бронзу.

Таким образом, «львы» после победы получат € 100 тыс.», — говорится в сообщении Iltalehti.

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