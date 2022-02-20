Евгений Кузнецов перед матчем подписал и подарил болельщику клюшку в честь 18-летия

В ночь с 17 на 18 февраля в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Филадельфия Сиксерс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.

На предматчевой раскатке российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов увидел плакат фаната, которому исполнилось 18 лет и который просит клюшку хоккеиста. Форвард отправился к скамейке запасных, подписал клюшку и отдал её юному болельщику.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Вашингтона». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, что российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков в этой встрече не набрали.