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«Вашингтон» одолел «Филадельфию» в результативном матче, Овечкин без очков

«Вашингтон» одолел «Филадельфию» в результативном матче, Овечкин без очков
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Филадельфия Сиксерс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.

Открыл счёт в матче чешский защитник гостей Михаил Кемпны на 19-й минуте. Через 10 минут сравнял Джерри Мейхью. На 33-й минуте гостей вновь вывел вперёд Джо Снивли с передачи россиянина Дмитрия Орлова. На 40-й минуте сравнял Трэвис Санхайм. А на 57-й минуте вперёд уже вышли хозяева – гол снова у Мейхью. Далее последовал дубль Гарнета Хэтэуэя. Точку в матче поставил Джон Карлсон.

Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали. У Ильи Самсонова 30 сейвов. А у Ивана Проворова на счету одна голевая передача.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Кемпны (Дауд, Хэтэуэй) – 18:35' (5x5)   1:1 Мейхью (Линдблом, Рэтклифф) – 28:54' (5x4)   1:2 Снивли (Шири, Орлов) – 32:49' (5x4)   2:2 Санхайм (Конечны, Жиру) – 39:01' (5x5)   3:2 Мейхью (Санхайм, Проворов) – 56:09' (5x5)   3:3 Хэтэуэй (Карлсон, Фегервары) – 57:03' (5x5)   3:4 Хэтэуэй (Хагелин) – 58:48' (5x5)   3:5 Карлсон (Дауд) – 59:11' (5x5)
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