«Вашингтон» одолел «Филадельфию» в результативном матче, Овечкин без очков

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Филадельфия Сиксерс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.



Открыл счёт в матче чешский защитник гостей Михаил Кемпны на 19-й минуте. Через 10 минут сравнял Джерри Мейхью. На 33-й минуте гостей вновь вывел вперёд Джо Снивли с передачи россиянина Дмитрия Орлова. На 40-й минуте сравнял Трэвис Санхайм. А на 57-й минуте вперёд уже вышли хозяева – гол снова у Мейхью. Далее последовал дубль Гарнета Хэтэуэя. Точку в матче поставил Джон Карлсон.



Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали. У Ильи Самсонова 30 сейвов. А у Ивана Проворова на счету одна голевая передача.