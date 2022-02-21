Артемий Панарин забил 14-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Один из голов в составе «Рейнджерс» забил российский нападающий Артемий Панарин. Также он отметился результативной передачей в этой встрече.

В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 45 матчах, в которых забил 14 голов и сделал 41 результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ россиянин провёл 478 игр, записав в свой актив 179 голов и сделав 349 результативных передач.

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