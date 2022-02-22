Генменеджер «Витязя» хочет, чтобы тренерский штаб продолжил работу в сезоне-2022/2023
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Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал о работе тренерского штаба клуба в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Дать объективную и полную оценку сезона нет возможности, получился скомканный сезон. Оценку тренерскому штабу давать рано, будем встречаться с руководством клуба и спонсорами. В целом я доволен, скажу честно. Хотелось бы, чтобы тренерский штаб продолжил работать в следующем сезоне», – передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, в досрочно завершившемся регулярном чемпионате подмосковный «Витязь» занял 10-е место, заработав 43 очка за 48 проведённых встреч и не сумев отобраться в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.
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