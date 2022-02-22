«Северсталь» всухую крупно обыграла «Локомотив»

В Череповце завершился товарищеский матч, в котором сыграли местная «Северсталь» и ярославский «Локомотив». Во встрече, прошедшей на стадионе «Ледовый дворец», череповецкая команда одержала крупную победу со счётом 4:0.

На 5-й минуте Кирилл Пилипенко, реализовав численное большинство, вывел «Северсталь» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Якоб Стенквист и Даниил Вовченко. Через три минуты Никита Гуслистов после паса Игоря Гераськина увеличил преимущество хозяйской команды. На 49-й минуте свою шайбу забросил Игорь Гераськин, реализовавший большинство. Ещё по очку получили Даниил Вовченко и Якоб Стенквист. На 54-й минуте четвёртый гол забил Егор Морозов, у него в ассистентах — Робин Пресс и Адам Лишка. Шат-аут оформил Владислав Подъяпольский.