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«Северсталь» всухую крупно обыграла «Локомотив»

«Северсталь» всухую крупно обыграла «Локомотив»
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В Череповце завершился товарищеский матч, в котором сыграли местная «Северсталь» и ярославский «Локомотив». Во встрече, прошедшей на стадионе «Ледовый дворец», череповецкая команда одержала крупную победу со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 февраля 2022, вторник. 17:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пилипенко (Стенквист, Вовченко) – 04:03 (5x4)   2:0 Гуслистов (Гераськин) – 07:20 (5x5)   3:0 Гераськин (Вовченко, Стенквист) – 48:20 (5x4)   4:0 Морозов (Пресс, Лишка) – 53:27 (5x5)

На 5-й минуте Кирилл Пилипенко, реализовав численное большинство, вывел «Северсталь» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Якоб Стенквист и Даниил Вовченко. Через три минуты Никита Гуслистов после паса Игоря Гераськина увеличил преимущество хозяйской команды. На 49-й минуте свою шайбу забросил Игорь Гераськин, реализовавший большинство. Ещё по очку получили Даниил Вовченко и Якоб Стенквист. На 54-й минуте четвёртый гол забил Егор Морозов, у него в ассистентах — Робин Пресс и Адам Лишка. Шат-аут оформил Владислав Подъяпольский.

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