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Юбердо повторил рекорд Буре в сезоне-1999/2000

Юбердо повторил рекорд Буре в сезоне-1999/2000
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4, благодаря которой им удалось прервать 4-матчевую серию поражений.

Нападающий Джонатан Юбердо в этом матче отдал две результативные передачи и продлил серию очков до восьми матчей кряду. Это повторение его личного рекорда, который он установил 15 января текущего года.

Таким образом форвард стал вторым игроком в истории франшизы, который несколько раз за сезон набирал очки в восьми матчах подряд. Ранее это делал только российский нападающий Павел Буре в сезоне-1999/2000.

Юбердо возглавляет гонку бомбардиров, набрав 72 очка. Он забросил 17 шайб и отдал 55 результативных передач. Всего на его счету 51 матч в регулярном чемпионате текущего сезона.

Напомним, «Флорида» возглавляет таблицу Восточной конференции, имея в активе 75 очков после 51 игры.

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