Барри Тротц отреагировал на повторение рекорда НХЛ Здено Харой

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о том, что защитник Здено Хара повторил рекорд по количеству матчей в НХЛ среди игроков своего амплуа.
«Он не даёт себе никаких поблажек, если речь идёт об отношении к делу. Он не просит выходных. Мне приходится отправлять его отдыхать. Я могу отправить его домой, и когда на следующий день я спрашиваю его, чем он занимался, он говорит: «Немного полечился, хорошо покушал, потом тренировался и тянулся». Он два раза в день тренируется. Он всегда называет меня тренером. Я говорю ему: «Зови меня Барри. Этот нормально». Но он продолжает называть меня тренером. Он ко всем относится с уважением. И мне очень нравится, что он находит время для общения с сотрудниками клуба, которые не находятся на первых ролях», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.
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