Тарасенко вышел на третье место в истории «Сент-Луиса» по количеству победных шайб

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в матче с «Филадельфией Флайерз» при счёте 1:1 отметился голом, а по итогам матча эта шайба стала победой.

Для россиянина этот гол – 40-й победный в составе «Сент-Луиса». По этому показателю он сравнялся с Гэрри Ангером и Берни Федерко.

Чаще забрасывали победные шайбы только Павол Демитра (45) и Бретт Халл (70).

В текущем сезоне Тарасенко провёл 45 матчей и набрал 46 очков: забросил 19 шайб и отдал 27 результативных передач. Отметим, что он забил через 42 секунды после пропущенной шайбы.

На данный момент «Сент-Луис» с 66 очками после 50 игр занимает третье место в таблице Западной конференции. Столько же баллов у идущего строчкой выше «Калгари Флэймз», правда, у «Калгари» сыграно на одну встречу меньше.

Возглавляет таблицу «Колорадо Эвеланш», набравший 76 очков после 50 матчей.