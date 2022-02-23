Тарасенко вышел на третье место в истории «Сент-Луиса» по количеству победных шайб

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в матче с «Филадельфией Флайерз» при счёте 1:1 отметился голом, а по итогам матча эта шайба стала победой.
Для россиянина этот гол – 40-й победный в составе «Сент-Луиса». По этому показателю он сравнялся с Гэрри Ангером и Берни Федерко.
Чаще забрасывали победные шайбы только Павол Демитра (45) и Бретт Халл (70).
В текущем сезоне Тарасенко провёл 45 матчей и набрал 46 очков: забросил 19 шайб и отдал 27 результативных передач. Отметим, что он забил через 42 секунды после пропущенной шайбы.
На данный момент «Сент-Луис» с 66 очками после 50 игр занимает третье место в таблице Западной конференции. Столько же баллов у идущего строчкой выше «Калгари Флэймз», правда, у «Калгари» сыграно на одну встречу меньше.
Возглавляет таблицу «Колорадо Эвеланш», набравший 76 очков после 50 матчей.
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