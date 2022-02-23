Роман Ротенберг — Амирову: держись, парень, не падай духом, выздоравливай и выходи играть!

Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал новость о выявлении опухоли мозга у нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Хоккейное сообщество — это всегда большая семья, когда дело касается здоровья игроков и благополучия их семей. Все, кто знает Родиона, желают ему скорейшего выздоровления. Лично я давно знаком с ним, поэтому скажу так: Родион! Хоккей России — с тобой! Держись, парень, не падай духом, выздоравливай и выходи играть! Мы тебя ждём!» — говорится в сообщении.

Напомним, генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года и выступающего в аренде за «Салават Юлаев» в КХЛ, диагностирована опухоль головного мозга.