Роман Ротенберг — Амирову: держись, парень, не падай духом, выздоравливай и выходи играть!

Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал новость о выявлении опухоли мозга у нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.
«Хоккейное сообщество — это всегда большая семья, когда дело касается здоровья игроков и благополучия их семей. Все, кто знает Родиона, желают ему скорейшего выздоровления. Лично я давно знаком с ним, поэтому скажу так: Родион! Хоккей России — с тобой! Держись, парень, не падай духом, выздоравливай и выходи играть! Мы тебя ждём!» — говорится в сообщении.
Напомним, генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года и выступающего в аренде за «Салават Юлаев» в КХЛ, диагностирована опухоль головного мозга.
- 23 февраля 2022
-
23:50
-
23:36
-
23:15
-
23:14
-
23:01
-
22:50
-
22:50
-
22:35
-
22:18
-
21:55
-
21:36
-
21:15
-
20:50
-
20:36
-
20:10
-
19:38
-
19:02
-
18:46
-
18:12
-
17:50
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
17:08
-
16:50
-
16:25
-
15:13
-
15:06
-
14:25
-
13:18
-
12:56
-
11:31
-
11:00
-
10:46
-
10:03