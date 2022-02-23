Стало известно, как врачи обнаружили у Родиона Амирова опухоль головного мозга

Стало известно, как врачи обнаружили у российского форварда «Торонто Мэйпл Лифс», выступающего за «Салават Юлаев» в аренде, Родиона Амирова опухоль головного мозга.

«Согласно планам «Торонто», Амиров должен был играть этот год в КХЛ и стараться пробиться в состав команды НХЛ в сезоне-2022/2023. 29 сентября во время матча с «Автомобилистом», в котором «Салават» одержал победу со счётом 3:2, Амиров получил травму ключицы и сотрясение мозга от удара о борт.



Спустя три дня Амирову исполнилось 20 лет. Его восстановление заняло девять недель.



Нет ничего необычного в том, что травмированные российские игроки едут в Германию на осмотр с целью постановки диагноза и восстановление. Амиров уехал на осмотр в Дюссельдорф. Он вернулся на лёд 6 декабря в матче с «Адмиралом» из Владивостока, который завершился победой уфимской команды со счётом 4:2. Амиров отметился передачей, хотя провёл на льду только две смены.



После этого последовали ещё две недели отдыха перед шестью матчами с 20 декабря до 3 января. Он забил гол в матче со «Спартаком» 22 декабря, который завершился со счётом 3:2.



Что-то вызвало обеспокоенность немецких докторов, поэтому они хотели, чтобы он продолжил обследование. Амиров чувствовал себя хорошо и мог выходить на лёд и играть, распространение «омикрона» немного усложняло переезды. Однако после 3 января у него были головокружения и нечёткое зрение.



Как только удалось получить разрешение на въезд в страну, Амиров вернулся в Германию во второй половине января. 28 января они получили официальный диагноз опухоли мозга. По понятным причинам ему и его семье нужно было время, чтобы обдумать результаты обследования. Но это не означало, что он собирается прекращать тренировки», — говорится в сообщении Sportsnet.