Кори Перри забил 400-й гол в карьере в матче с «Эдмонтоном»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.
На 36-й минуте Кори Перри забил 400-й гол в своей карьере в НХЛ. На это форварду понадобилось сыграть 1144 матча. Перри провёл 6 сезонов с 30+ голами и 8 сезонов с 20+ голами.
На 12-й минуте матча счёт открыл форвард хозяев Энтони Чирелли. Через 7 минут Коннор Макдэвид сравнял счёт. Но ещё через минуту Стивен Стэмкос с передачи россиянина Михаила Сергачёва вывел свою команду вновь вперёд. На 31-й минуте преимущество увеличил Брейден Пойнт после передачи россиянина Никиты Кучерова. На 36-й минуте ещё забил и Кори Перри после ассиста Сергачёва. На 38-й минуте одну шайбу отыграл Зак Хайман. На 50-й минуте Макдэвид оформил дубль. Точку же в матче поставил Никита Кучеров.
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