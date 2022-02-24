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Василевский вышел на первое место по количеству побед в текущем сезоне

Василевский вышел на первое место по количеству побед в текущем сезоне
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30 и одержал 27-ю победу в сезоне. Россиянин вышел на первое место среди вратарей, сравнявшись с Фредериком Андерсеном из «Каролины Харрикейнз».

Отметим, что в тройку входит российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. При его участии команда выиграла 26 матчей.

Андрей Василевский сыграл в текущем сезоне 39 игр и оформил два шат-аута.

После 50 матчей «Тампа» набрала 72 очка и сейчас занимает третье место в таблице Восточной конференции.

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