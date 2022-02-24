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«Локомотив» и «Северсталь» сыграли вничью в товарищеском матче

«Локомотив» и «Северсталь» сыграли вничью в товарищеском матче
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Ярославский «Локомотив» и череповецкая «Северсталь» сыграли вничью в товарищеской встрече, которая состоялась в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Основное время матча и овертайм завершились со счётом 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0).

В составе железнодорожников заброшенной шайбой отметился Егор Коршков, которому ассистировали Брэндон Гормли и Александр Елесин. У «Северстали» отличился Никита Гуслистов с передачи Игоря Гераськина.

Напомним, обе клуба сыграют в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года. «Локомотив» в первом раунде Западной конференции встретится с ЦСКА, а «Северсталь» — с московским «Динамо». Ярославцы начнут свою серию во вторник, 1 марта, череповецкий клуб — в среду, 2 марта.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 февраля 2022, четверг. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 1
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Коршков (Гормли, Елесин) – 20:43 (5x5)   1:1 Гуслистов (Гераськин) – 28:38 (5x5)
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