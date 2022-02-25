Малкин продлил результативную серию до 4 матчей, забросив в матче с «Нью-Джерси»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Идёт 2-й период, гости ведут в счёте – 5:1.

После весьма неудачного старта, в первом периоде которого хоккеисты «Пингвинз» пропустили четыре безответные шайбы, в середине второго игрового отрезка они всё-таки сумели поразить ворота «Нью-Джерси» — отличился 35-летний российский нападающий Евгений Малкин. Ему ассистировали Сидни Кросби и Брайан Раст.

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Для Малкина эта шайба стала седьмой в текущем сезоне при 11 результативных передачах в 17 матчах нынешнего чемпионата. Таким образом, Евгений продлил свою результативную серию до четырёх игр, в которых он дважды забросил и трижды ассистировал.