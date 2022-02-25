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Александр Овечкин забросил 32-ю шайбу в сезоне в матче с «Рейнджерс»

Александр Овечкин забросил 32-ю шайбу в сезоне в матче с «Рейнджерс»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости заканчивается третий период. В счёте ведут хозяева – 4:1.

На 59-й минуте матча российский нападающий Александр Овечкин отыграл единственную шайбу для своей команды с передачи другого россиянина Евгения Кузнецова.

На 13-й минуте счёт в матче открыл Мика Зибанеджад. На 39-й преимущество удвоил Алекси Лафренье. На 47-й минуте забил Крис Крайдер, а на 52-й последний гол для своей команды забил Баркли Гудроу.

Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1248-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он сравнялся с Сергеем Фёдоровым по количеству матчей в НХЛ среди россиян. Теперь они делят между собой третье место.

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Александр Овечкин вышел на третье место по матчам в НХЛ среди россиян
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