Александр Овечкин вышел на третье место по матчам в НХЛ среди россиян

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1248-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он сравнялся с Сергеем Фёдоровым по количеству матчей в НХЛ среди россиян. Теперь они делят между собой третье место.

Национальный рекорд принадлежит Алексею Ковалёву (1316), а второе место занимает Сергей Гончар (1301).

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 51 матче, в которых записал в свой актив 31 гол и сделал 31 результативную передачу.