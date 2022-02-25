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Александр Овечкин вышел на третье место по матчам в НХЛ среди россиян

Александр Овечкин вышел на третье место по матчам в НХЛ среди россиян
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1248-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он сравнялся с Сергеем Фёдоровым по количеству матчей в НХЛ среди россиян. Теперь они делят между собой третье место.

Национальный рекорд принадлежит Алексею Ковалёву (1316), а второе место занимает Сергей Гончар (1301).
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 51 матче, в которых записал в свой актив 31 гол и сделал 31 результативную передачу.

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