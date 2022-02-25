Чайковски — об Олимпиаде: эмоции просто шикарные, здорово вернуться домой с медалью

Защитник «Сибири» Михал Чайковски рассказал о подготовке к плей-офф Кубка Гагарина 2022 года и прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Каково вернуться на родину с бронзой? Эмоции просто шикарные, было здорово вернуться на родину с медалью. Вся команда в восторге. Я оставил медаль дома с семьёй. На тренировку вышел без этих мыслей. Готовлюсь к плей-офф.



Каково играть в полуфинале против Сятери? Мы близкие друзья, здорово было встретиться в полуфинале. Была очень равная игра. Второй гол в пустые ворота. Но так сложилось.



От меня ждут особенной игры? Да, конечно, мы думаем сейчас только о плей-офф. И мы покажем всё лучшее», — передаёт слова Чайковски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.