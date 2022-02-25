Федерация хоккея Финляндии сообщила о снятии вымпелов сборной на домашней арене «Йокерита»

Федерация хоккея Финляндии выступила с заявлении по поводу ситуации между Россией и Украиной, а также заявила о снятии вымпелов национальной сборной на «Хартвалл Арене», домашней арене клуба Континентальной хоккейной лиги «Йокерит».
«Хоккейная ассоциация Финляндии осуждает меры России на Украине и начала переговоры с Международной хоккейной ассоциацией и другими ключевыми хоккейными странами для оценки ситуации и принятия возможных мер.
В качестве немедленной меры Хоккейная ассоциация решила, что джерси со львами и чемпионские вымпелы, которые сейчас находятся на «Хартвалл Арене», будут сняты. Будущее расположение будет определено позже», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что «Йокерит» досрочно завершит сезон в КХЛ. Клуб попал в плей-офф Кубка Гагарина и должен сыграть со «Спартаком».
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