Федерация хоккея Финляндии сообщила о снятии вымпелов сборной на домашней арене «Йокерита»

Федерация хоккея Финляндии выступила с заявлении по поводу ситуации между Россией и Украиной, а также заявила о снятии вымпелов национальной сборной на «Хартвалл Арене», домашней арене клуба Континентальной хоккейной лиги «Йокерит».



«Хоккейная ассоциация Финляндии осуждает меры России на Украине и начала переговоры с Международной хоккейной ассоциацией и другими ключевыми хоккейными странами для оценки ситуации и принятия возможных мер.



В качестве немедленной меры Хоккейная ассоциация решила, что джерси со львами и чемпионские вымпелы, которые сейчас находятся на «Хартвалл Арене», будут сняты. Будущее расположение будет определено позже», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что «Йокерит» досрочно завершит сезон в КХЛ. Клуб попал в плей-офф Кубка Гагарина и должен сыграть со «Спартаком».

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