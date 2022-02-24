Источник: «Йокерит» досрочно завершит сезон чемпионата КХЛ

Финский «Йокерит» досрочно завершит сезон в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает MTVuutiset.
«Йокерит» принял решение не заканчивать сезон. Клуб принял решение после того, как Россия вторглась на Украину с помощью военной силы. Официальное подтверждение ожидается в четверг вечером или в пятницу», — говорится в сообщении.
Ранее фан-клуб финской команды выступил с требованием к руководству о снятии с чемпионата КХЛ. Также один из главных спонсоров «Йокерита» приостановил сотрудничество с клубом.
«Йокерит» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года должен был сыграть с московским «Спартаком». Вероятно, финский клуб может заменить нижегородское «Торпедо», занявшее девятое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.
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