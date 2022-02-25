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Генменеджер «Йокерита» рассказал о решении сняться с розыгрыша Кубка Гагарина 2022 года

Генменеджер «Йокерита» рассказал о решении сняться с розыгрыша Кубка Гагарина 2022 года
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Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри прокомментировал решение о снятии клуба с плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.

«Я определился с позицией по окончанию сезона ещё в четверг утром. Однако, в соответствии с правилами КХЛ, я должен был обсудить это с лигой, поэтому сообщить об этом мы можем только сейчас.

Мир сейчас переживает действительно трудные времена, все наши мысли с людьми, которые страдают от этой ситуации. Мы надеемся, что скоро будет найдено мирное решение ситуации», — цитирует Курри официальный сайт клуба.

«Йокерит» занял второе место в таблице Западной конференции по итогам досрочно завершившегося регулярного сезона КХЛ и в первом раунде плей-офф должен был сыграть со «Спартаком». Решение о первом раунде плей-офф пар Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина будет объявлено дополнительно.

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