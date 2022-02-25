44-летний Хара одержал победу в драке с форвардом «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3, бул.) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».



В начале второго периода 44-летний защитник «Айлендерс» Здено Хара подрался с форвардом «Сан-Хосе» Джеффри Вьеллем. Словацкий хоккеист одержал победу в схватке, сделав несколько ударов и повалив соперника на лёд. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку.

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Напомним, в прошедшей встрече Хара вышел на лёд в своём 1652-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал рекордсменом по количеству проведённых матчей среди защитников.