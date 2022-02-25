44-летний Хара одержал победу в драке с форвардом «Сан-Хосе»
Поделиться
«Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3, бул.) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».
В начале второго периода 44-летний защитник «Айлендерс» Здено Хара подрался с форвардом «Сан-Хосе» Джеффри Вьеллем. Словацкий хоккеист одержал победу в схватке, сделав несколько ударов и повалив соперника на лёд. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
Напомним, в прошедшей встрече Хара вышел на лёд в своём 1652-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал рекордсменом по количеству проведённых матчей среди защитников.
Комментарии
- 25 февраля 2022
-
13:04
-
13:01
-
12:26
-
12:05
-
11:40
-
11:33
-
11:26
-
11:21
-
11:09
-
11:05
-
10:36
-
10:32
-
10:25
-
10:21
-
10:13
-
10:00
-
09:36
-
09:24
-
08:57
-
08:39
-
08:19
-
07:58
-
07:20
-
07:09
-
06:38
-
06:08
-
05:51
-
05:43
-
05:37
-
05:37
-
04:41
-
04:29
-
04:02
- 24 февраля 2022
-
23:44
-
23:14
Партнерский контент