«Автомобилист» расторг контракт с Шикиным. Голкипер продолжит карьеру в Швейцарии
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Екатеринбургский «Автомобилист» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с голкипером Дмитрием Шикиным.
«Хоккейный клуб «Автомобилист» и голкипер Дмитрий Шикин пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества. Контракт с хоккеистом расторгнут по взаимному согласию сторон без выплаты компенсации. Дмитрий покидает «Автомобилист» и планирует продолжить карьеру в одном из клубов Высшего дивизиона чемпионата Швейцарии. Мы благодарим Дмитрия за игру в составе нашего клуба и желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении клуба.
В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 Шикин принял участие в 24 матчах, в которых отразил 92% бросков при коэффициенте надёжности 2,26.
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