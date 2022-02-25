Легенда НХЛ Марк Мессье рассказал, что нужно Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки

Легендарный нападающий ряда клубов НХЛ Марк Мессье объяснил, что нужно нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки, ему надо оставаться здоровым. Когда становишься старше, начинают подкрадываться травмы. Он неизбежно будет получать больше травм, чем раньше. Всю карьеру он удивительным образом избегал их, поэтому и смог начать погоню за Уэйном. В то же время он сталкивался с локаутами, коронавирусом, которые тоже повлияли. Он не смог провести столько матчей, сколько мог бы без всего этого.

Чтобы он побил рекорд, ему должна сопутствовать удача, и он должен будет провести много матчей без травм. Хорошо, что он умеет забивать с любой позиции. С возрастом он начнёт сдавать, но у него всё равно останется его страшный бросок, которым он может забивать даже с периметра», — сказал Мессье в эфире ESPN.

Отметим, что сам канадский нападающий занимает третье место по набранным очкам (1887) в истории НХЛ. Впереди него Уэйн Гретцки (2857) и Яромир Ягр (1921).