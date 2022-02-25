Остон Мэттьюс превзошёл достижение Александра Овечкина

В ночь с 24 на 25 февраля в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче хозяева со счётом 3:1.
В составе «кленовых листьев» дубль оформил нападающий Остон Мэттьюс, с 36 голами после 48 матчей выйдя на первое место в списке снайперов текущего сезона НХЛ. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», американский форвард сравнялся с Риком Вейвом по количеству заброшенных шайб в первых шести сезонах в НХЛ за «Торонто» (234). Кроме того, он превзошёл достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, выйдя на восьмое место по количеству голов в равных составах для игрока, не достигшего 25 лет. Теперь у Мэттьюса 175 таких шайб.
- 25 февраля 2022
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