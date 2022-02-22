Журналист из Монреаля: Мэттьюс — экстраординарный игрок, но он не вдохновляет, как Овечкин

Аналитик радио Монреаля 98.5 Sports и бывший ассистент главного тренера сборной Канады Дэни Дюбе сравнил нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Остону Мэттьюсу сложно найти способ проявить себя в тот вечер, когда он не забивает. Овечкин же может помочь в обороне, и он хорош в форчекинге — в отличие от Мэттьюса.



Единственная разница между этими двумя игроками в том, что Овечкин понял, что нужно делать, чтобы победить. В матче, когда ты не забиваешь, ты не должен просто ждать, когда сможешь сделать это. Мэттьюс должен быть более активным, ему нужно разобраться со своими провалами. Его разбор должен пройти на высоком уровне. Он должен лучше отбирать шайбы. Он должен блокировать броски. Он должен вдохновлять свою команду. Он экстраординарный игрок, но он не вдохновляет, как Овечкин», — приводит слова Дюбе 98.5 Sports.

Кроме того, специалист считает, что Мэттьюс должен вдохновляться игрой капитана «Вашингтон Кэпиталз». Дюбе привёл статистику об американце. По словам аналитика, форвард «Мэйпл Лифс» в среднем за карьеру забивает 0,61 гола за матч. Дюбе сообщил, что единственный действующий игрок в НХЛ, добившийся этого, — Александр Овечкин.

Отметим, что сейчас Мэттьюс занимает второе место в списке снайперов сезона в НХЛ (33 гола). Овечкин идёт на четвёртой позиции (31 шайба).