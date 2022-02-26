Е. Свечников прервал 12-матчевую безголевую серию за «Виннипег», поразив ворота «Колорадо»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Виннипег Джетс». Завершился 1-й период, гости ведут – 3:0.
На 8-й минуте встречи отличиться удалось 25-летнему российскому нападающему «Джетс» Евгению Свечникову, прервавшему свою 12-матчевую безголевую серию. Ему ассистировали Джош Морриси и Пьер-Люк Дюбуа.
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Таким образом, на счету Евгения Свечникова становится 11 (4+7) результативных действий в 42 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+2». Всего за карьеру в НХЛ он заработал 23 (9+14) очка в 83 встречах.
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