Гол Дениса Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Виннипег»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.



Открыли счёт в матче гости благодаря голу Блейка Уилера на 8-й минуте. На 38-й минуте счёт сравнял Джейми Бенн. На 45-й минуте гостей вновь вывел вперёд Марк Шайфли. На 54-й минуте перевёл игру в овертайм российский нападающий Денис Гурьянов. В овертайме же забил Тайлер Сегин.



Россияне Александр Радулов и Евгений Свечников очков не набрали.

В паралелльном матче в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0.



Забивали Ник Судзуки (дубль), Коул Кофилд и Джейк Эванс.

У Александра Романова коэффициент полезности – «+1».