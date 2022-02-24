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Гол Дениса Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Виннипег»

Гол Дениса Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Виннипег»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.

Открыли счёт в матче гости благодаря голу Блейка Уилера на 8-й минуте. На 38-й минуте счёт сравнял Джейми Бенн. На 45-й минуте гостей вновь вывел вперёд Марк Шайфли. На 54-й минуте перевёл игру в овертайм российский нападающий Денис Гурьянов. В овертайме же забил Тайлер Сегин.

Россияне Александр Радулов и Евгений Свечников очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Уилер (Пионк, Шайфли) – 07:14 (5x5)   1:1 Бенн (Хинц) – 37:50 (4x5)   1:2 Шайфли (Пионк, Коннор) – 44:27 (5x4)   2:2 Гурьянов (Сегин, Бенн) – 53:35 (5x5)   3:2 Сегин (Бенн) – 60:57 (3x3)

В паралелльном матче в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0.

Забивали Ник Судзуки (дубль), Коул Кофилд и Джейк Эванс.

У Александра Романова коэффициент полезности – «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Судзуки (Кофилд) – 06:52 (5x5)   2:0 Судзуки – 25:57 (бул)   3:0 Кофилд (Судзуки) – 41:18 (5x5)   4:0 Эванс (Шьяро, Питлик) – 58:27 (en)
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