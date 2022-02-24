Гол Дениса Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Виннипег»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.
Открыли счёт в матче гости благодаря голу Блейка Уилера на 8-й минуте. На 38-й минуте счёт сравнял Джейми Бенн. На 45-й минуте гостей вновь вывел вперёд Марк Шайфли. На 54-й минуте перевёл игру в овертайм российский нападающий Денис Гурьянов. В овертайме же забил Тайлер Сегин.
Россияне Александр Радулов и Евгений Свечников очков не набрали.
В паралелльном матче в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0.
Забивали Ник Судзуки (дубль), Коул Кофилд и Джейк Эванс.
У Александра Романова коэффициент полезности – «+1».
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