«Торонто» одолел «Детройт» в матче с 17-ю голами

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 10:7.
Примечательно, что на 48-й минуте матча российский нападающий Илья Михеев забросил очередную шайбу для своей команды. Этот гол стал девятым для него в нынешнем розыгрыше НХЛ. Примечательно, что ему ассистировал другой россиянин – Илья Любушкин. Также пас отдал Александр Керфут.
За гостей также забивали Вильям Нюландер, Майкл Бантинг, Давид Кемпф, Митчелл Марнер (покер), Ондржей Каше и Остон Мэттьюс.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Лукас Рэймонд (дубль), Сэм Ганье, Филип Гронек, Картер Рауни, Джо Велено и Майкл Расмуссен.
В параллельном матче в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» принимала «Монреаль Канадиенс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 2:1.
За победителей дублем отметился Арттури Лехконен. У хозяев гол на счету Колина Уайта.
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