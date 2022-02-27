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«Торонто» одолел «Детройт» в матче с 17-ю голами

«Торонто» одолел «Детройт» в матче с 17-ю голами
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 10:7.

Примечательно, что на 48-й минуте матча российский нападающий Илья Михеев забросил очередную шайбу для своей команды. Этот гол стал девятым для него в нынешнем розыгрыше НХЛ. Примечательно, что ему ассистировал другой россиянин – Илья Любушкин. Также пас отдал Александр Керфут.

За гостей также забивали Вильям Нюландер, Майкл Бантинг, Давид Кемпф, Митчелл Марнер (покер), Ондржей Каше и Остон Мэттьюс.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Лукас Рэймонд (дубль), Сэм Ганье, Филип Гронек, Картер Рауни, Джо Велено и Майкл Расмуссен.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
7 : 10
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Холл, Каше) – 03:52 (5x5)   0:2 Бантинг (Холл, Марнер) – 06:18 (5x5)   1:2 Рэймонд (Стаал, Гронек) – 10:33 (5x5)   1:3 Кемпф (Михеев, Керфут) – 11:06 (5x5)   1:4 Марнер (Мэттьюс, Бантинг) – 20:33 (5x5)   1:5 Марнер (Мэттьюс, Бантинг) – 24:13 (5x5)   1:6 Марнер (Бантинг, Мэттьюс) – 29:19 (5x5)   2:6 Ганье – 33:47 (5x5)   2:7 Мэттьюс (Броди, Марнер) – 38:38 (5x5)   3:7 Гронек (Стаал, Рэймонд) – 40:35 (5x5)   4:7 Рауни (Гронек, Эрни) – 42:09 (5x5)   5:7 Велено (Гронек, Декайзер) – 44:42 (5x5)   6:7 Расмуссен (Зайдер, Велено) – 45:21 (5x5)   6:8 Михеев (Керфут, Любушкин) – 47:04 (5x5)   7:8 Рэймонд (Ларкин, Зайдер) – 47:45 (5x5)   7:9 Каше (Кемпф, Холл) – 50:33 (4x5)   7:10 Марнер (Бантинг) – 55:41 (5x5)

В параллельном матче в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» принимала «Монреаль Канадиенс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 2:1.

За победителей дублем отметился Арттури Лехконен. У хозяев гол на счету Колина Уайта.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Лехконен (Шьяро) – 16:47 (5x5)   1:1 Уайт (Браун, Мете) – 21:23 (5x4)   1:2 Лехконен (Эванс) – 34:21 (5x5)
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