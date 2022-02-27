Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас

Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководства клуба покинуть состав участников КХЛ.



«Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига тоже примет такое решение. Меня это не удивило. Остаюсь ли я в клубе? А что мне там делать? Подметать? Клуба нет, игроков отдали. Не очень это всё приятно, но таковы реалии нашего времени. Кто не с нами, тот против нас», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Команда была основана в 2008 году, тогда же она стала выступать в КХЛ.



В текущем сезоне рижане провели 45 матчей и набрали 37 очков. На момент досрочного завершения регулярного чемпионата команда занимала последнее, 12-е место в таблице Западной конференции.