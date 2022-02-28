Фастовский: легионеры «Сибири» находятся в расположении команды и готовятся к плей-офф

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о ситуации с легионерами команды.



«Как обстоит ситуация с иностранцами, учитывая последние мировые события? Легионеры «Сибири» находятся в расположении команды и готовятся к плей-офф», – сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, в первом раунде плей-офф новосибирская команда встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым». Первые четыре матча пройдут 2, 4, 6 и 8 марта. Серия начнётся в Уфе.

В начале февраля Континентальная хоккейная лига сообщила о решении досрочно завершить регулярный чемпионат. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков. Новосибирская команда заняла шестое место таблице Восточной конференции.