Лукоянов: каждый год что-нибудь происходит, но держимся, стараемся. В боевой готовности

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал о подготовке к играм первого раунда Кубка Гагарина с «Авангардом».
«Неприятно, что провели столько времени без игр, и отдохнули, и сборы провели. Когда была Олимпиада в Сочи, мы успели и отдохнуть, и провести контрольные игры в Финляндии, было даже чуть побольше игр. Теперь же успели поболеть, отдохнуть, потренироваться. Каждый год что-нибудь происходит, но держимся, стараемся, привели себя в порядок, в боевой готовности.
Как дела у иностранных игроков? Ходят, смеются. Их кормят, им есть, где спать, они свою работу выполняют. Хорошая обстановка, всё нормально.
Можно ли забыть такую серию, какая была с «Авангардом» в прошлом сезоне? В том году были разные команды. Если тогда было волнительно, реально напряжённо, то в этом лично я всё отпустил. Новый сезон, новая команда. Задача та же – пройти «Авангард». Будем стараться. Прошлый сезон практически не вспоминаю.
В регулярке «Ак Барс» трижды обыграл «Авангард»? Мы ведём 3:0, осталась одна игра. Шучу. Никакого значения не имеет, все игры в регулярке и плей-офф разные. Знаем, как будет играть соперник, изучили друг друга. Не думаю, что ждёт что-то сверхъестественное. Будем стараться играть первым номером», – цитирует Лукоянова официальный сайт клуба.
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