Зарипов – о продолжении карьеры: выиграем – там посмотрим

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал об атмосфере в команде и ожиданиях от плей-офф КХЛ-2022.

«Мы – профессиональные спортсмены, послезавтра у нас стартует плей-офф, основная часть нашей работы, и мы оставляем все события вне ледового дворца. Настроение в команде отличное, радуюсь позитиву, который царит в раздевалке.

Рад серьёзной работе, проведённой во время Олимпиады. Основной костяк оставался в Казани, готовился к плей-офф. Те, кто был на Олимпиаде, привнесли дружескую, но рабочую атмосферу. Команда в хорошем духе готова выходить на лёд и доказывать всем, что мы намерены добиться самых высоких целей.

В первых матчах будет другой хоккей после столь долгого перерыва, пострадает качество? Качество местами проявит себя не с лучшей стороны. Отсутствие практики в каких-то ситуациях сказывается, но мы и к этому успели подготовиться. Будем где-то с осторожностью действовать, без лишнего риска, играть на результат, не стесняюсь это сказать и зная, что соперник это увидит.

Последний плей-офф в карьере игрока? Ко всем готовлюсь одинаково, это пик сезона, результата твоей работы. Как бы ты ни был успешен в регулярном чемпионате, результат в плей-офф перечёркивает всё остальное. Есть особая мотивация на этот плей-офф, заряженность, они толкают вперёд, к командному результату. Понимаю, что не покажу той статистики, которая была пять лет назад, но моя цель – сделать командный результат, принесли пользу на льду, а в раздевалке сплотить ребят настолько, что если кто-то допустит ошибку – другой подстрахует.

Не важно, «Авангард» это или нет. То, что «Ак Барс» три сезона не выигрывал Кубок Гагарина – это основная причина моей заряженности на результат. Стараюсь перенести это на ребят, чтобы они осознавали, что находятся в клубе, который должен регулярно выигрывать Кубок Гагарина.

Артём Лукоянов в сезоне говорил, что верит в то, что продолжу карьеру. Я задумывался об этом, но не хочу забивать этим голову сейчас. Как сказал – так с тех пор изменений нет. Выиграем – там посмотрим.

«Авангард»? Команда мало изменилась, Боб Хартли держит свою систему. Он подобрал рабочих ребят, которые выполняют его установки, не жалея себя. Практически ни в чём не изменился «Авангард». Да, они закончили регулярку не на самом высоком месте, но посмотрим, как всё сложится. Мы готовы выходить и побеждать. Остальные детали раскрывать не буду.

Чего в прошлом сезоне не хватило «Ак Барсу» для победы в серии? Победа в плей-офф создаётся из мелочей. Мелкие ошибки, незаметные стороннему человеку, приводят к пропущенным шайбам. В прошлом году так и произошло. В полуфинал попадают команды, которые допускают меньше ошибок на льду, так и сложилось. Дальше прошли те, кто меньше ошибался. Последний гол в овертайме – игроку в средней зоне надо было давить, а он побежал на смену. Тут же разворот, атака, гол. В этом году постараемся всё сделать идеально, даст Бог – получится», – цитирует Зарипова официальный сайт «Ак Барса».