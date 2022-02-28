Финский клуб организовал сбор средств для подписания контракта с экс-форвардом «Йокерита»

Финский нападающий Ханнес Бьёрнинен, ранее расторгнувший контракт с «Йокеритом», стал игроком клуба чемпионата Финляндии — «Пеликанс».



Как сообщает Yle, клуб организовал сбор средств, чтобы подписать контракт с форвардом. Болельщики собрали €20 тыс. на контракт для Бьёрнинена в рамках кампании, стартовавшей в воскресенье и завершившейся сегодня, 28 февраля… В акции поучаствовали около 500 болельщиков.



«Ханнес является частью истории спорта в Лахти. Конечно, зрители будут приходить и смотреть на Бьёрнинена», — заявил генеральный директор «Пеликанс» Лаури Пёйхёнен.



Напомним, Бьёрнинен стал автором победного гола в ворота сборной России в финале хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).