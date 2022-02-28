Л. Гудачек: в минском «Динамо» много легионеров, все хотят уйти из клуба
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Словацкий нападающий минского «Динамо» Либор Гудачек сообщил о желании легионеров покинуть клуб Континентальной хоккейной лиги.
«У нас сложная ситуация. У нас в команде много легионеров, все хотят уйти. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге, поэтому есть альтернатива — вернуться домой через Хельсинки или Литву. Даже если мы все уедем, то я думаю, что КХЛ продолжит играть. Посмотрим, что произойдёт в ближайшее время и будет ли вмешиваться во всё это Международная федерация хоккея», — приводит слова Гудачека Sportnet.
В середине октября 2021 года Гудачек расторг контракт с «Нефтехимиком», перейдя в швейцарский «Лугано». Затем в конце декабря словак пополнил состав минского «Динамо» и провёл три матча, в которых набрал 3 (2+1) очка.
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