Федерация хоккея Швеции выпустила заявление по поводу отстранения России от соревнований

Федерация хоккея Швеции на официальном сайте выступила с заявлением по поводу отстранения России и Беларуси с международных соревнований на неопределённый срок.



«Мы поддерживаем решение ИИХФ. Хорошо и важно, что международный хоккей коллективно и рьяно дистанцируется от ужасного нападения на Украину. Шведская сторона в последние дни вела активную работу в международном хоккее, чтобы мы смогли вынести общие решения и выработать совместный подход. Большая часть работы скрыта от публики, но важно, что мы работаем и представляем свою позицию на форумах, где у нас есть возможность влияния.



Что касается турниров не под эгидой ИИХФ, мы принимаем собственные решения и делаем это совместно с Чехией и Финляндией», — говорится в заявлении.