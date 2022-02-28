Федерация хоккея Швеции выпустила заявление по поводу отстранения России от соревнований
Поделиться
Федерация хоккея Швеции на официальном сайте выступила с заявлением по поводу отстранения России и Беларуси с международных соревнований на неопределённый срок.
«Мы поддерживаем решение ИИХФ. Хорошо и важно, что международный хоккей коллективно и рьяно дистанцируется от ужасного нападения на Украину. Шведская сторона в последние дни вела активную работу в международном хоккее, чтобы мы смогли вынести общие решения и выработать совместный подход. Большая часть работы скрыта от публики, но важно, что мы работаем и представляем свою позицию на форумах, где у нас есть возможность влияния.
Что касается турниров не под эгидой ИИХФ, мы принимаем собственные решения и делаем это совместно с Чехией и Финляндией», — говорится в заявлении.
Комментарии
- 28 февраля 2022
-
23:39
-
23:29
-
23:18
-
23:09
-
22:52
-
22:35
-
22:29
-
22:19
-
22:08
-
21:43
-
21:15
-
20:42
-
20:22
-
19:54
-
19:34
-
19:04
-
18:49
-
18:14
-
18:13
-
17:58
-
17:42
-
17:18
-
17:13
-
17:05
-
16:27
-
15:47
-
15:13
-
15:02
-
14:50
-
14:08
-
13:58
-
12:59
-
12:11
-
11:20
-
10:37
Партнерский контент