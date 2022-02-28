У России отберут все турниры, а сборная не поедет на ближайший ЧМ? Решение ИИХФ, онлайн

Вечером 28 февраля на специальном собрании Международной федерации хоккея (ИИХФ) будет обсуждаться вопрос санкций в отношении ФХР и сборной России на фоне событий на территории Украины. Об этом ранее высказался президент ИИХФ Люк Тардиф.

Новость по теме Тардиф: мы следим за происходящим на Украине. На следующей неделе ИИХФ обсудит этот вопрос

На повестке дня вопросы, касающиеся статуса российского хоккея на международной арене в ближайшие годы. Напомним, в 2023 году в России запланировано проведение двух крупных международных турниров: взрослого чемпионата мира в Санкт-Петербурге, а также молодёжного форума в Новосибирске и Омске. Можно не сомневаться, что на совещании речь пойдёт о переносе этих соревнований из нашей страны, но санкции в отношении российского хоккея могут быть и гораздо жёстче.