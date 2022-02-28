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Что будет с российским хоккеем из-за событий на Украине, отберут ли у России ЧМ и МЧМ, последние новости, онлайн

У России отберут все турниры, а сборная не поедет на ближайший ЧМ? Решение ИИХФ, онлайн
Лев Лукин Дмитрий Сторожев
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Что будет с российским хоккеем? LIVE
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Всё о главной повестке дня в нашем хоккее.

Вечером 28 февраля на специальном собрании Международной федерации хоккея (ИИХФ) будет обсуждаться вопрос санкций в отношении ФХР и сборной России на фоне событий на территории Украины. Об этом ранее высказался президент ИИХФ Люк Тардиф.

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Тардиф: мы следим за происходящим на Украине. На следующей неделе ИИХФ обсудит этот вопрос

На повестке дня вопросы, касающиеся статуса российского хоккея на международной арене в ближайшие годы. Напомним, в 2023 году в России запланировано проведение двух крупных международных турниров: взрослого чемпионата мира в Санкт-Петербурге, а также молодёжного форума в Новосибирске и Омске. Можно не сомневаться, что на совещании речь пойдёт о переносе этих соревнований из нашей страны, но санкции в отношении российского хоккея могут быть и гораздо жёстче.

Что происходит в других видах спорта Требования других федераций Какие решения могут быть приняты на собрании
Live Дмитрий Сторожев

Что происходит в других видах спорта

– Международный Олимпийский комитет призвал международные федерации по различным видам спорта не демонстрировать российскую и белорусскую национальную символику на международных соревнованиях и призвал все спортивные федерации отменить или перенести турниры, запланированные в России и Беларуси;

– Сборная России по футболу в матчах под эгидой ФИФА будет принимать участие под названием «сборная РФС» без флага и гимна. Под угрозой участие российских клубов в еврокубках;

– Международная федерация шахмат (ФИДЕ) лишила российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагами своих стран;

– Международный союз биатлонистов запретил командам России и Беларуси использовать национальную символику, сборные снялись с оставшихся этапов Кубка мира;

– Международная федерация лыжного спорта запретила российским спортсменам использовать национальные флаг и гимн, однако отказалась отстранять их от этапов Кубка мира, несмотря на предложение главы FIS Вегарда Ульванга.

15:37 Дмитрий Сторожев

Требования других федераций

– Президент федерации хоккея Чехии Томаш Крал призвал отменить все международные соревнования с участием Российской Федерации;

– Федерация хоккея Швейцарии заявила об отказе от участия мужской сборной в товарищеском матче со сборной России накануне чемпионата мира, а также призвала лишить Россию молодёжного и взрослого чемпионатов мира в 2023 году;

– Федерации хоккея Латвии и Финляндии высказались за приостановление членства России и Беларуси в ИИХФ.

15:27 Дмитрий Сторожев

Какие решения могут быть приняты на собрании

Во-первых, об участии сборных России на юниорском, взрослом и молодёжных чемпионатах мира, а также, если команды будут допущены к турнирам, об их статусе – возможно, нашим сборным вновь придётся выступать под флагом олимпийского комитета.

Во-вторых, о проведении в России международных турниров. Напомним, на 2023 год запланировано проведение МЧМ в Омске и Новосибирске, а также ЧМ в Санкт-Петербурге.

В-третьих, о членстве Федерации хоккея России в ИИХФ.

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