У России отберут все турниры, а сборная не поедет на ближайший ЧМ? Решение ИИХФ, онлайн

Вечером 28 февраля на специальном собрании Международной федерации хоккея (ИИХФ) будет обсуждаться вопрос санкций в отношении ФХР и сборной России на фоне событий на территории Украины. Об этом ранее высказался президент ИИХФ Люк Тардиф.
На повестке дня вопросы, касающиеся статуса российского хоккея на международной арене в ближайшие годы. Напомним, в 2023 году в России запланировано проведение двух крупных международных турниров: взрослого чемпионата мира в Санкт-Петербурге, а также молодёжного форума в Новосибирске и Омске. Можно не сомневаться, что на совещании речь пойдёт о переносе этих соревнований из нашей страны, но санкции в отношении российского хоккея могут быть и гораздо жёстче.
Что происходит в других видах спорта
– Международный Олимпийский комитет призвал международные федерации по различным видам спорта не демонстрировать российскую и белорусскую национальную символику на международных соревнованиях и призвал все спортивные федерации отменить или перенести турниры, запланированные в России и Беларуси;
– Сборная России по футболу в матчах под эгидой ФИФА будет принимать участие под названием «сборная РФС» без флага и гимна. Под угрозой участие российских клубов в еврокубках;
– Международная федерация шахмат (ФИДЕ) лишила российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагами своих стран;
– Международный союз биатлонистов запретил командам России и Беларуси использовать национальную символику, сборные снялись с оставшихся этапов Кубка мира;
– Международная федерация лыжного спорта запретила российским спортсменам использовать национальные флаг и гимн, однако отказалась отстранять их от этапов Кубка мира, несмотря на предложение главы FIS Вегарда Ульванга.
Требования других федераций
– Президент федерации хоккея Чехии Томаш Крал призвал отменить все международные соревнования с участием Российской Федерации;
– Федерация хоккея Швейцарии заявила об отказе от участия мужской сборной в товарищеском матче со сборной России накануне чемпионата мира, а также призвала лишить Россию молодёжного и взрослого чемпионатов мира в 2023 году;
– Федерации хоккея Латвии и Финляндии высказались за приостановление членства России и Беларуси в ИИХФ.
Какие решения могут быть приняты на собрании
Во-первых, об участии сборных России на юниорском, взрослом и молодёжных чемпионатах мира, а также, если команды будут допущены к турнирам, об их статусе – возможно, нашим сборным вновь придётся выступать под флагом олимпийского комитета.
Во-вторых, о проведении в России международных турниров. Напомним, на 2023 год запланировано проведение МЧМ в Омске и Новосибирске, а также ЧМ в Санкт-Петербурге.
В-третьих, о членстве Федерации хоккея России в ИИХФ.
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