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Форвард «Бостона» поделился эмоциями от первого хет-трика за карьеру в НХЛ

Форвард «Бостона» поделился эмоциями от первого хет-трика за карьеру в НХЛ
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Нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск отреагировал на первый хет-трик в карьере, который он сделал в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (7:0).

«Получается, что я обладаю всеми нужными качествами? НХЛ — лучшая лига в мире, в ней трудно делать это каждый вечер. Даже у лучших хоккеистов в каждой команде бывают плохие дни или что-то в этом роде. Но мне определённо нравится, когда дела складываются так, как в последней встрече.

Как только ты забрасываешь две шайбы, то всегда хочешь и третью, и мне посчастливилось забросить её и помочь команде в матче с клубом, обладающим отличной защитой», — приводит слова Дебраска официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 25-летний форвард провёл 48 матчей, в которых набрал 24 (14+10) балла при общей полезности «-1».

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