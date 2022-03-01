Форвард «Бостона» поделился эмоциями от первого хет-трика за карьеру в НХЛ

Нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск отреагировал на первый хет-трик в карьере, который он сделал в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (7:0).



«Получается, что я обладаю всеми нужными качествами? НХЛ — лучшая лига в мире, в ней трудно делать это каждый вечер. Даже у лучших хоккеистов в каждой команде бывают плохие дни или что-то в этом роде. Но мне определённо нравится, когда дела складываются так, как в последней встрече.



Как только ты забрасываешь две шайбы, то всегда хочешь и третью, и мне посчастливилось забросить её и помочь команде в матче с клубом, обладающим отличной защитой», — приводит слова Дебраска официальный сайт НХЛ.



В текущем сезоне 25-летний форвард провёл 48 матчей, в которых набрал 24 (14+10) балла при общей полезности «-1».