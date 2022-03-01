«Трактор» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» матче плей-офф КХЛ

Только что в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» в рамках матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).



В составе челябинцев отличились Теэму Пулккинен, Ник Бэйлен, Лукаш Седлак и Никита Тертышный. У гостей голами отметились Вячеслав Лещенко, Павел Порядин и Ансель Галимов.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял второе место в таблице Восточной конференции, а «Нефтехимик» завершил регулярку на седьмой строчке.



Отметим, что в начале февраля регулярный сезон был досрочно остановлен из-за пандемии коронавируса. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.



Таким образом, «Трактор» повёл в серии со счётом 1-0.