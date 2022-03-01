Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» матче плей-офф КХЛ

«Трактор» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» матче плей-офф КХЛ
Комментарии

Только что в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» в рамках матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).

В составе челябинцев отличились Теэму Пулккинен, Ник Бэйлен, Лукаш Седлак и Никита Тертышный. У гостей голами отметились Вячеслав Лещенко, Павел Порядин и Ансель Галимов.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
01 марта 2022, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Лещенко – 17:30 (5x5)   1:1 Пулккинен (Гика) – 27:47 (5x3)   1:2 Порядин (Хайруллин, Клок) – 31:41 (5x4)   2:2 Бэйлен (Гика, Пулккинен) – 34:54 (5x4)   2:3 Галимов (Секстон, Лещенко) – 46:28 (5x5)   3:3 Седлак – 48:15 (5x4)   4:3 Тертышный (Седлак) – 57:18 (5x5)

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял второе место в таблице Восточной конференции, а «Нефтехимик» завершил регулярку на седьмой строчке.

Отметим, что в начале февраля регулярный сезон был досрочно остановлен из-за пандемии коронавируса. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.

Таким образом, «Трактор» повёл в серии со счётом 1-0.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022