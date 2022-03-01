«Трактор» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» матче плей-офф КХЛ

Только что в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» в рамках матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).
В составе челябинцев отличились Теэму Пулккинен, Ник Бэйлен, Лукаш Седлак и Никита Тертышный. У гостей голами отметились Вячеслав Лещенко, Павел Порядин и Ансель Галимов.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял второе место в таблице Восточной конференции, а «Нефтехимик» завершил регулярку на седьмой строчке.
Отметим, что в начале февраля регулярный сезон был досрочно остановлен из-за пандемии коронавируса. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.
Таким образом, «Трактор» повёл в серии со счётом 1-0.
- 1 марта 2022
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