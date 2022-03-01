Судьба стартового матча серии ЦСКА – «Локомотив» решится в дополнительное время

В эти минуты в Москве на «ЦСКА-Арене» проходит матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». После трёх периодов счёт в матче равный – 3:3.



На 3-й минуте Михаил Григоренко вывел армейцев вперёд, а на 21-й Георгий Иванов сравнял счёт в матче.



На 38:44 нападающий «Локомотива» Максим Шалунов при счёте 1:1 вывел свою команду вперёд, а в первой же атаке после пропущенного гола форвард ЦСКА Антон Слепышев поймал защитника ярославцев на ошибке и точным броском в дальний угол сравнял счёт в матче. Между голами команд прошло 9 секунд.



52-й минуте ярославцы вновь вышли вперёд, отличился Алексей Марченко. На 57-й Константин Окулов вновь сделал счёт равным.



По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял третье место, «Локомотив» – шестое.