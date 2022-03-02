Российский вратарь Самсонов досрочно покинул тренировку «Вашингтона»

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов досрочно покинул тренировку команды, сообщает североамериканский журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

«Илья Самсонов рано покидает тренировку, сгорбившись, и едет в раздевалку. На тренировке после броска шайба попала ему в верхнюю часть тела. Видеотренер «Кэпиталз» Бретт Леонхардт вышел на замену вратарю на оставшуюся часть тренировки «Вашингтона», — говорится в сообщении.

Напомним, 25-летний российский голкипер Илья Самсонов с первых минут защищал ворота «Вашингтона» в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». В первой 20-минутке он не сумел справиться с бросками Майкла Бантинга, Вильяма Нюландера и Джастина Холла, отразив лишь семь бросков за данный отрезок. Уже к началу 2-го периода его сменил чешский вратарь Витек Ванечек.



В текущем сезоне Самсонов принял участие в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором отражал в среднем 90,4% бросков по воротам и пропускал 2,85 шайбы, при этом в трёх встречах он отстоял на ноль.