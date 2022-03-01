Самсонов пропустил 3 шайбы за 1-й период от «Торонто». В перерыве его сменил Ванечек
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт 2-й период, в счёте ведут гости – 3:1.
С первых минут ворота «Вашингтона» защищал 25-летний российский голкипер Илья Самсонов. В первой двадцатиминутке он не сумел справиться с бросками Майкла Бантинга, Вильяма Нюландера и Джастина Холла, отразив лишь семь бросков за данный отрезок. Уже к началу 2-го периода его сменил чешский вратарь Витек Ванечек.
В текущем сезоне Самсонов принял участие в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором отражал в среднем 90,4% бросков по воротам и пропускал 2,85 шайбы за игру, при этом в трёх встречах он отстоял на ноль.
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