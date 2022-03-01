Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Самсонов пропустил 3 шайбы за 1-й период от «Торонто». В перерыве его сменил Ванечек

Самсонов пропустил 3 шайбы за 1-й период от «Торонто». В перерыве его сменил Ванечек
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт 2-й период, в счёте ведут гости – 3:1.

С первых минут ворота «Вашингтона» защищал 25-летний российский голкипер Илья Самсонов. В первой двадцатиминутке он не сумел справиться с бросками Майкла Бантинга, Вильяма Нюландера и Джастина Холла, отразив лишь семь бросков за данный отрезок. Уже к началу 2-го периода его сменил чешский вратарь Витек Ванечек.

В текущем сезоне Самсонов принял участие в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором отражал в среднем 90,4% бросков по воротам и пропускал 2,85 шайбы за игру, при этом в трёх встречах он отстоял на ноль.

Новость по теме
«Филадельфия» забила Самсонову на 11-й секунде матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022