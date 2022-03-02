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Минское «Динамо» забило шикарный гол в ворота СКА. Граовац обыграл трёх соперников

Минское «Динамо» забило шикарный гол в ворота СКА. Граовац обыграл трёх соперников
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА встречается с минским «Динамо». Счёт после первого периода встречи — 2:1 в пользу белорусской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 14-й минуте встречи при счёте 1:1 Тайлер Граовац взял инициативу на себя, ворвался в чужую зону, обыграл трёх соперников и, сблизившись с голкипером, прострелил на пятак. Маттиас Теденбю в борьбе с защитником послал шайбу в пустые ворота — 2:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, счёт в матче открыл Данила Моисеев, выведя СКА вперёд. Восстановил равенство Павел Варфоломеев.

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