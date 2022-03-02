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Науменков — об отъезде Гранлунда и Плэтта: поняли их по-человечески. Сплотились

Науменков — об отъезде Гранлунда и Плэтта: поняли их по-человечески. Сплотились
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Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков прокомментировал победу в первом матче плей-офф Кубка Гагарина с «Сибирью» (2:1), а также отъезд нападающих Джеффа Плэтта и Маркуса Гранлунда.

«Первая встреча после долгого периода. Соскучились по трибунам, болельщикам, по игре. Пропустили первый гол, нас предупреждали о контратаках. Хорошо, что сразу забросили в ответ, это позволило нам контролировать игру. Не болит ли тело после стольких заблокированных бросков? Любой мог оказаться на моём месте. Без разницы, в какое место шайба попадает. В таких матчах её надо ловить на себя. Это даёт заряд энергии команде.

Не кажется ли, что после Олимпиады некоторые команды стали играть в простой хоккей? Я думаю, сказался факт плей-офф. Когда команда ведёт в одну шайбу, приходится упрощать игру. Мы долго не играли, забыли, что такое хоккей при полных трибунах и риски.

После совещания с судьями нам разрешили играть жёстче? Нет. Надо контролировать движения руками. Во вчерашних матчах игроки были удивлены новшествам. Как команда отнеслась к отъезду двух игроков основного состава? Мы сконцентрировались. Поговорили между собой. Сплотились. Мы одна команда. Мы их должны поддерживать, это наши игроки, партнёры. Поняли их по-человечески», — приводит слова Науменкова «ГорОбзор.ру».

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